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Житель Харькова после ссоры с незнакомцем принес в торговый центр гранату и запал

В Харькове 33-летний мужчина угрожал взорвать гранату у торгового центра
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Национальная полиция Украины

В Харькове 33-летний местный житель принес гранату на территорию торгового центра и угрожал ее взорвать. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как заявили в полиции, этому предшествовала ссора с незнакомцем. После нее он сходил за гранатой Ф-1 и запалом, вернулся и начал угрожать присутствующим. Мужчину задержали правоохранители. Во время обыска в его доме они нашли еще одну гранату.

Газета уточняет, что задержанному может грозить до семи лет лишения свободы.

В конце мая в Житомире на северо-западе Украины мужчина бросил гранату в людей у супермаркета. Инцидент произошел в пятницу, 30 мая, примерно в 23:30 на проспекте Мира. После того как неизвестный кинул гранату, он скрылся с места происшествия. При детонации пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет. Они были госпитализированы.

А в середине месяца двое подростков из Ровненской области на западе Украины попытались взорвать сотрудников полиции. Подозреваемые собрали два самодельных взрывных устройства с возможностью удаленной активации и установили их в заброшенном здании. После этого они вызвали на место наряд полиции. Когда он приехал, произошла детонация. Пострадавших в результате происшествия не было. Правоохранители установили личности подростков и задержали их.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.

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