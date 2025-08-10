На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Геленджика

Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на работу
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

Аэропорт в Геленджике приостановил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Из заявления следует, что ограничения были введены ради обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт Грабцево в Калуге также приостановил прием и отправку самолетов.

В ночь на 10 августа были введены ограничения на работу воздушной гавани в Саратове. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты примерно с 3:05 до 4:57 мск.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над регионами страны сбили 121 украинский беспилотник. По одному дрону уничтожили в Орловской, Смоленской и Тверской областях. В Рязанской области ликвидировали четыре летательных аппарата, в Ростовской области — пять, в Тульской области — шесть, в Калужской области — семь, в Саратовской области и Ставропольском крае — по восемь, в Воронежской области — девять. Еще 12 целей нейтрализовали в Белгородской области, 13 — в Брянской области, 15 — в Крыму, 29 — в Краснодарском крае. Над акваторией Азовского моря перехватили два беспилотника.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, что обсуждают возможность упростить процедуру выплаты компенсаций за задержки авиарейсов.

