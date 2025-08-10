В Калуге ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт Калуги временно не принимает и не выпускает самолеты

Аэропорт Грабцево в Калуге приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что в воздушной гавани были введены временные ограничения на работу.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении, опубликованном в 10:50 мск.

Вечером 9 августа сразу в четырех аэропортах на юге России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Речь идет о воздушных гаванях в Калуге, Магасе, Владикавказе и Грозном. Объекты транспортной инфраструктуры возобновили работу утром 10 августа.

Ночью аэропорт в Саратове также приостановил работу.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в ночь на 10 августа над регионами страны сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В Краснодарском крае уничтожили 29 дронов, в Крыму — 15, в Брянской области — 13, в Белгородской области — 12. Еще девять целей перехватили в Воронежской области, по восемь — в Ставропольском крае и Саратовской области, семь — в Калужской области, шесть — в Тульской области. В небе над Ростовской областью нейтрализовали пять БПЛА, в Рязанской области — четыре, в Смоленской, Тверской и Орловской областях — по одному. Кроме того, два беспилотника ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.