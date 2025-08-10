В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул представитель ведомства.

9 августа ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса.

Днем ранее из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Сочинская воздушная гавань вводила ограничения на прием и отправку рейсов в 13:08 и 19:12. Оба раза они действовали чуть больше двух часов. За это время 26 самолетов, направлявшихся в город, были перенаправлены на альтернативные аэродромы. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе.

Ранее в аэропорту Калининграда задержали и отменили более 20 рейсов.