Над Россией за ночь сбили свыше ста дронов

Минобороны РФ сообщило о 121 сбитом за ночь дроне
Shutterstock

В ночь на 10 августа над 14 регионами РФ был сбит 121 украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов было сбито над Кубанью — 29. На втором месте оказался Крым, где перехватили 15 БПЛА, на третьем Брянская область с 13 дронами. Еще 12 сбили в Белгородской области, девять — в небе над Воронежской областью, по восемь в Саратовской области и Ставропольском крае. Семь дронов сбито в Калужской, шесть — в Тульской, пять — в Ростовской, четыре — в Рязанской и по одному — над Смоленской, Орловской и Тверской областями. Еще два дрона перехватили над Азовским морем.

В ночь на 10 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что над над территориями Миллеровского и Чертковского районов были сбиты украинские беспилотники. В результате атаки в Мюллерово были повреждены несколько участков, однако люди не пострадали.

Одновременно произошло несколько взрывов в Саратовской области. Один из дронов упал по дворе жилого дома, после чего пострадали люди, а здание было эвакуировано. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждениях промпредприятия.

Ранее силы ПВО РФ сбили 26 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем за два часа.

