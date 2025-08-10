Turkish Airlines не отправила часть багажа на пяти рейсах из Турции

Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Антальи в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила багаж пассажиров пяти рейсов из Антальи в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Внуково.

В публикации говорится, что представители авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства.

«Авиакомпания организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула (ВПО 04:55)», — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, был не загружен багаж пассажиров, которые вылетали из Антальи в период с 9 по 10 августа. В пресс-службе добавили, что пассажирам необходимо следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа. За дополнительной информацией можно круглосуточно обращаться по номеру: +7 (495) 436-77-60.

Пассажирам, которые планируют забрать багаж во Внуково, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку.

8 августа сообщалось, что Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа на четырех рейсах из Антальи во Внуково.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что россияне массово жалуются на новые правила перевозки багажа Turkish Airlines. По их словам, авиакомпания начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней.

Ранее семью россиян с ребенком не пустили на борт самолета в Турции из-за специального кресла.