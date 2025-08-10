На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Turkish Airlines не отправила часть багажа на пяти рейсах из Турции

Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Антальи в Москву
Shutterstock

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила багаж пассажиров пяти рейсов из Антальи в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Внуково.

В публикации говорится, что представители авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства.

«Авиакомпания организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула (ВПО 04:55)», — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, был не загружен багаж пассажиров, которые вылетали из Антальи в период с 9 по 10 августа. В пресс-службе добавили, что пассажирам необходимо следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа. За дополнительной информацией можно круглосуточно обращаться по номеру: +7 (495) 436-77-60.

Пассажирам, которые планируют забрать багаж во Внуково, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку.

8 августа сообщалось, что Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа на четырех рейсах из Антальи во Внуково.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что россияне массово жалуются на новые правила перевозки багажа Turkish Airlines. По их словам, авиакомпания начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней.

Ранее семью россиян с ребенком не пустили на борт самолета в Турции из-за специального кресла.

