На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семью россиян с ребенком не пустили на борт самолета в Турции из-за специального кресла

В Турции семью граждан РФ с ребенком не пустили на борт из-за отсутствия кресла
true
true
true
close
Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Семья россиян не смогла своевременно вылететь из Анталии из-за внезапного требования персонала. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала журналистам женщина по имени Яна, на курорт она прилетела с мужем и полуторагодовалым сыном, по дороге каких-либо проблем не возникало. Мальчик сидел на руках у пары и претензий к этому у авиакомпании не было.

Однако на обратном пути после регистрации семью не пустили на борт самолета, так как у родителей не оказалось «специального сиденья для ребенка». Как рассказала Яна, лететь с мальчиком на коленях ей не предложили.

Пассажиры обратились к Turkish Airlines, но там им ничего не объяснили, сославшись на то, что такая причина не связана с работой авиакомпании.

В результате супругам пришлось переплатить 210 тысяч, чтобы купить новые билеты и добраться домой. Пока что компания не возместила деньги.

В беседе с журналистами представители Turkish Airlines заявили, что лететь с ребенком на руках не запрещено. Недопуск они посчитали нарушением со стороны сотрудников.

Ранее в Стамбуле россиянина не пустили на борт самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами