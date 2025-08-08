Семью россиян с ребенком не пустили на борт самолета в Турции из-за специального кресла

В Турции семью граждан РФ с ребенком не пустили на борт из-за отсутствия кресла

Семья россиян не смогла своевременно вылететь из Анталии из-за внезапного требования персонала. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала журналистам женщина по имени Яна, на курорт она прилетела с мужем и полуторагодовалым сыном, по дороге каких-либо проблем не возникало. Мальчик сидел на руках у пары и претензий к этому у авиакомпании не было.

Однако на обратном пути после регистрации семью не пустили на борт самолета, так как у родителей не оказалось «специального сиденья для ребенка». Как рассказала Яна, лететь с мальчиком на коленях ей не предложили.

Пассажиры обратились к Turkish Airlines, но там им ничего не объяснили, сославшись на то, что такая причина не связана с работой авиакомпании.

В результате супругам пришлось переплатить 210 тысяч, чтобы купить новые билеты и добраться домой. Пока что компания не возместила деньги.

В беседе с журналистами представители Turkish Airlines заявили, что лететь с ребенком на руках не запрещено. Недопуск они посчитали нарушением со стороны сотрудников.

Ранее в Стамбуле россиянина не пустили на борт самолета.