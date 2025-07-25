Россияне массово жалуются на новые правила турецкого авиаперевозчика

Россияне массово пожаловались на новые правила перевозки багажа, введенные турецкой авиакомпанией Turkish Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пассажиры авиакомпании сообщают, что Turkish Airlines начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней. В частности, туристы, вернувшиеся из Стамбула в Казань, узнали в аэропорту, что значительное количество россиян остается без багажа, начиная с 7 июля.

По словам путешественников, ожидание багажа может составлять от одних до пяти суток. При этом россиянам предлагают перенести рейсы и воспользоваться проживанием в пятизвездочном отеле, расположенном в курортной зоне, чтобы уменьшить количество пассажиров в салоне самолета со 180 до 150 человек. Пассажиры предполагают, что Turkish Airlines прибегает к подобным мерам для того, чтобы увеличить запас топлива на борту и иметь возможность, в случае необходимости, немедленно вернуться в Турцию.

До этого в Turkish Airlines заявили, что некоторые вещи пассажиров на рейсах, направлявшихся в Санкт-Петербург, были задержаны из-за мер безопасности и необходимости дозаправки самолетов.

Ранее в Росавиации пообещали проверить Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров.