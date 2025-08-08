Внуково: Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа на 4 рейсах из Антальи

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа на четырех рейсах из Антальи во Внуково. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Информация для пассажиров, прибывающих 08.08.2025 рейсами из Антальи. Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, на рейсы: TK 3152 - не загружено 99 мест багажа; TK 3140 - не загружено 101 место багажа; TK 1231 - не загружено 14 мест багажа; TK 3024 - не загружено 60 мест багажа», — сказано в сообщении.

Из него следует, что перевозчик принес пассажирам искренние извинения за неудобства. В Turkish Airlines отметили, что авиакомпания делает все возможное, чтобы доставить багаж в кратчайшие сроки.

До этого пресс-служба Внуково уже сообщала, что авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул — Москва. В пресс-службе московской воздушной гавани добавили, что турецкая авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что россияне массово жалуются на новые правила перевозки багажа Turkish Airlines. По их словам, авиакомпания начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней.

Ранее вылетевший в Анталью самолет вернулся во Внуково из-за неисправности.