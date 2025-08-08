На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа

Внуково: Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа на 4 рейсах из Антальи
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа на четырех рейсах из Антальи во Внуково. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Информация для пассажиров, прибывающих 08.08.2025 рейсами из Антальи. Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, на рейсы: TK 3152 - не загружено 99 мест багажа; TK 3140 - не загружено 101 место багажа; TK 1231 - не загружено 14 мест багажа; TK 3024 - не загружено 60 мест багажа», — сказано в сообщении.

Из него следует, что перевозчик принес пассажирам искренние извинения за неудобства. В Turkish Airlines отметили, что авиакомпания делает все возможное, чтобы доставить багаж в кратчайшие сроки.

До этого пресс-служба Внуково уже сообщала, что авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул — Москва. В пресс-службе московской воздушной гавани добавили, что турецкая авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что россияне массово жалуются на новые правила перевозки багажа Turkish Airlines. По их словам, авиакомпания начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней.

Ранее вылетевший в Анталью самолет вернулся во Внуково из-за неисправности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами