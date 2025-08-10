Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Авиагавань приостановила свою работу несколькими часами ранее.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом. Местные жители сообщали, что в одном из районов было видно облако дыма. Однако, в каком именно городе и районе не уточнялось.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки ВСУ были зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в регионе. На месте работали все необходимые экстренные службы, отметил глава области.

Также Бусаргин сообщил, что один из украинских беспилотных летательных аппаратов упал во дворе жилого дома в Саратовской области. Жители дома были эвакуированы, пункт временного размещения организовали в школе неподалеку.

Ранее в аэропорту Калининграда задержали и отменили более 20 рейсов.