Над двумя российскими городами прозвучали взрывы

SHOT: над Саратовом и Энгельсом раздалось около восьми взрывов
MOD Russia/Global Look Press

Серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пишет Telegram-канал SHOT.

«Местные жители рассказали SHOT, что было слышно около восьми взрывов над Саратовом и Энгельсом (города разделяет река Волга). По их словам, система ПВО сбивает украинские БПЛА. Видны вспышки в небе», — говорится в публикации.

Также по информации SHOT, местные жители сообщали, что в одном из районов видно облако дыма. Однако, в каком именно городе и районе не уточнялось. Официальных данных о пострадавших и разрушениях на момент публикации материала не было.

Незадолго до этого губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Саратовской области. Он добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

Также SHOT сообщил, что жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. На этом фоне в Воронеже наблюдались сбои в работе интернета. Предварительно в небе ликвидировали украинские БПЛА.

Ранее сообщалось об идее оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

