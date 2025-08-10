В аэропорту Калининграда задержали и отменили более 20 рейсов

В калининградском аэропорту Храброво задержали 22 рейса и 3 отменили. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в аэропорту задерживали самолеты, направляющиеся в Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Москву и Екатеринбург. При этом с опозданием в авиагавань прилетят рейсы, следовавшие из Казани, Уфы, Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, отметили в прокуратуре.

До этого в четырех аэропортах на юге России ввели ограничения на прием и отправку самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, речь идет о калужском Грабцево, владикавказском Беслане, грозненском Северном и воздушной гавани Магаса. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Ранее в аэропортах Сибири из-за задержки рейсов застряли более 1500 человек.