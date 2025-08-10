На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
БПЛА упал во дворе жилого дома в Саратовской области, один человек погиб

Бусаргин: БПЛА упал возле жилого дома в Саратовской области, есть пострадавшие
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал во дворе жилого дома в Саратовской области. Жители дома были эвакуированы, пункт временного размещения организован в школе неподалеку, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в результате украинской атаки есть пострадавшие, один человек получил ранения несовместимые с жизнью.

«Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

Telegram-канал SHOT со слов местных жителей написал, что обломки БПЛА рухнули рядом с жилым домом. На нескольких этажах выбило стекла, также фасад здания получил повреждения. Помимо этого произошло возгорание нескольких припаркованных автомобилей.

Также SHOT писал, что по меньшей мере восемь взрывов были слышны над Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Также очевидцы сообщали, что в одном из районов было видно облако дыма, но в каком именно городе и районе не уточнялось.

Позднее Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА были зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в регионе.

Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что ВСУ не за что воевать с Россией.

