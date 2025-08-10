На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области пострадало промышленное предприятие из-за атаки ВСУ

Бусаргин: в Саратовской области повреждено предприятие после атаки ВСУ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В результате атаки ВСУ зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», — говорится в сообщении.

До этого Бусаргин объявил опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Telegram-канал SHOT писал, что по меньшей мере восемь взрывов были слышны над Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Также очевидцы сообщали, что в одном из районов было видно облако дыма, но в каком именно городе и районе не уточнялось.

Помимо этого в ночь на 10 августа была объявлена тревога на территории Воронежа на фоне угрозы удара беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали местных жителей укрыться в помещении и отойти от окон. Аналогичное предупреждение действовало в Лискинском и Острогожском районах Воронежской области.

Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что ВСУ не за что воевать с Россией.

Атаки БПЛА на Россию
