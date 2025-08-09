На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа предварительная причина ЧП на предприятии в Башкирии

РИА: взрыв на заводе в Стерлитамаке произошел из-за разгерметизации трубопровода
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Взрыв на заводе в Стерлитамаке произошел в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирской содовой компании.

Отмечается, что на производственной площадке «Каустик» предприятия «Башкирская содовая компания» во время подготовки к плановому капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву.

По данным местного министерства здравоохранения, в результате происшествия в местные больницы доставили 27 человек. 21 из 27 человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

