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На видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове

Момент взрыва газа в Саратове попал на камеру домофона соседнего дома
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Момент взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Саратове попал на камеру домофона соседнего здания. Видео опубликовал Telegram-канал «Саратов. Жесть 18+».

На кадрах можно увидеть, как на одном из верхних этажей дома раздается взрыв и выбивает стекла. После него в воздух поднимается облако пыли, стены и крыша здания начинают рушиться.

Взрыв газа и последующее за ним обрушение в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошло 25 июля. По предварительным данным, выжить не удалось трем людям: двум взрослым и одному ребенку.

По данным МЧС, в результате взрыва полностью обрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Возгорания за взрывом не последовало.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы, под завалами разрушенного подъезда могут находиться люди. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На место выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Сообщается, что существует угроза дальнейшего обрушения дома после взрыва. В связи с чем из здания эвакуировали жильцов.

Ранее очевидцы рассказали о взрыве дома в Саратове.

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