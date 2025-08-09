Число госпитализированных после взрыва газа на заводе в Стерлитамаке выросло

Минздрав: в Стерлитамаке 21 пострадавший при взрыве на заводе попал в реанимацию

В больницы госпитализированы 27 пострадавших в результате взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщили ТАСС в местном Минздраве.

По данным ведомства, из них 21 человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Утром на улице Техническая взорвалась газовоздушная смесь в кирпичном здании. Telegram-канал SHOT писал, что взрыв произошел на предприятии «Башкирская содовая компания». По данным источников, взорвалась технологическая установка. Пожара после взрыва не было.

К ликвидации последствий происшествия привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе 42 человек и 15 единиц техники. Отмечается, что ситуация находится под контролем ведомства.

На этой неделе взрыв газа произошел в жилом доме в Калининграде. В МЧС подчеркнули, что инцидент произошел на первом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроителей. В результате произошедшего было выбито окно балкона, но из людей никто не пострадал.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.