В Башкирии 25 человек доставили в больницу после ЧП на предприятии

В Стерлитамаке 25 пострадавших в результате взрыва на промышленном предприятии доставили в городскую больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

До этого в МЧС сообщили, что пострадали 16 человек.

Telegram-канал SHOT пишет, что взрыв произошел на предприятии «Башкирская содовая компания». По данным источников, взорвалась технологическая установка. Пожара после взрыва не было.

