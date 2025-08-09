На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Самары и Ульяновска
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

В аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Этим же утром во владикавказском аэропорту Беслан отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Утром 9 августа ограничения также были введены в аэропортах Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).

Также временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Саратова.

Накануне вечером ограничения вводились в аэропорту Сочи на фоне атаки украинских беспилотников. В период их действия 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, были направлены на запасные аэродромы.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами