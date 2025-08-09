В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Самары и Ульяновска

В аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Этим же утром во владикавказском аэропорту Беслан отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Утром 9 августа ограничения также были введены в аэропортах Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).

Также временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Саратова.

Накануне вечером ограничения вводились в аэропорту Сочи на фоне атаки украинских беспилотников. В период их действия 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, были направлены на запасные аэродромы.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.