В ОП предложили ввести компенсации пассажирам из-за введения плана «Ковер»

Пассажиры, которые из-за введения в российских аэропортах плана «Ковер» не смогли вовремя вылететь или приземлиться, должны иметь право на денежную компенсацию. Об этом член комиссии Общественной палаты (ОП) Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил ТАСС.

Он отметил, что с юридической точки зрения план «Ковер», во время которого закрывается все воздушное пространство для гражданских судов, не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. Критериями форс-мажора являются чрезвычайность и непредотвратимость.

В связи с этим Машаров предложил, чтобы авиакомпании могли выплачивать денежную компенсацию пассажирам за задержку рейса в связи с введением плана «Ковер».

23 июля заместитель председателя парламентского комитета по развитию туризма Сергей Кривоносов заявил, что в Госдуме рассматривается возможность упрощенного порядка выплат компенсаций при массовых задержках авиарейсов.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.