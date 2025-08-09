На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В шести аэропортах ограничили прием и выпуск самолетов

Росавиация ввела ограничения в шести аэропортах
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В нескольких российских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры затронули аэропорты Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, так как безопасность полетов остается приоритетом.

Накануне в аэропорту Сочи были введены ограничения из-за атаки беспилотников. В результате этого, график движения 55 рейсов в воздушной гавани курортного города был скорректирован. Согласно информации Telegram-канала Baza, самолеты, которым не разрешали посадку, выполняли круговые маневры над окрестностями сочинского аэропорта.

Кроме того, в Сочи были введены ограничения на посещение пляжей. В связи с угрозой атак, в Адлере была проведена эвакуация крупного торгово-развлекательного центра «Мандарин».

Ранее Росавиация опровергла информацию об открытии аэропорта Краснодара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами