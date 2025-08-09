В аэропорту Владикавказа отменен режим «ковер»

Во владикавказском аэропорту Беслан отменены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Он уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Утром 9 августа ограничения были введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).
Также временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Саратова.
Накануне вечером ограничения вводились в аэропорту Сочи на фоне атаки украинских беспилотников. В период их действия 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, были направлены на запасные аэродромы.
Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что во время атаки украинских дронов был поврежден многоквартирный жилой дом в Дагомысе.
Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.