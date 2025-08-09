На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Владикавказа отменен режим «ковер»

В аэропорту Владикавказа отменены ограничения на прием и выпуск самолетов
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Во владикавказском аэропорту Беслан отменены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Утром 9 августа ограничения были введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).

Также временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Саратова.

Накануне вечером ограничения вводились в аэропорту Сочи на фоне атаки украинских беспилотников. В период их действия 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, были направлены на запасные аэродромы.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что во время атаки украинских дронов был поврежден многоквартирный жилой дом в Дагомысе.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.

