В аэропорту Сочи сняты временные ограничения

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города Сочи. Данной информацией он поделился в Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

В период действия введенных ранее ограничений, 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, были направлены на запасные аэродромы. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

8 августа в аэропорту Сочи уже наблюдались ограничения, вызванные атакой дронов. Тогда в воздушной гавани курортного города было изменено расписание 55 рейсов. Telegram-канал Baza сообщал, что самолеты, ожидающие возможности приземления, совершали многочисленные круги в районе сочинского аэропорта.

