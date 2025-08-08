На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
true
true
true
close
Shutterstock/StockphotoVideo

Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города Сочи. Данной информацией он поделился в Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

В период действия введенных ранее ограничений, 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, были направлены на запасные аэродромы. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

8 августа в аэропорту Сочи уже наблюдались ограничения, вызванные атакой дронов. Тогда в воздушной гавани курортного города было изменено расписание 55 рейсов. Telegram-канал Baza сообщал, что самолеты, ожидающие возможности приземления, совершали многочисленные круги в районе сочинского аэропорта.

Ранее сибиряк взыскал с авиакомпании S7 100 тысяч рублей за неудобное кресло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами