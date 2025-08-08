Аэропорт Сочи перенес 55 рейсов

На фоне атаки украинских беспилотников на Кубань в аэропорту Сочи были перенесены 55 рейсов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

С помощью портала FlightRadar журналисты канала убедились в том, что, в ожидании разрешения на посадку, самолеты «нарезали» десятки кругов вокруг воздушной гавани.

К этому моменту в аэропорту Сочи уже сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, введенные на фоне атаки БПЛА. Также были сняты ограничения в аэропорту Калуги.

Днем 8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей города об угрозе атаки БПЛА.

На фоне пляжи в Сочи были закрыты. Аэропорт Адлера временно приостановил обслуживание рейсов, краснодарский аэропорт был закрыт — также временно. Кроме того, из-за угрозы атак в Адлере эвакуировали крупный ТРЦ «Мандарин».

