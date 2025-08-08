В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали чуть больше часа. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

В 11:43 аэропорт Геленджика временно перестал принимать и отправлять самолеты, а в 13:08 временные ограничения были введены в воздушной гавани Сочи.

Рано утром аэропорт Саратова также приостанавливал прием и отправку рейсов. Ограничения на работу действовали примерно с 5:09 до 5:41 мск.

23 июля заместитель председателя парламентского комитета по развитию туризма Сергей Кривоносов заявил, что в Госдуме рассматривается возможность упрощенного порядка выплат компенсаций при массовых задержках авиарейсов, которые вызваны внешними угрозами.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.