Аэропорт Сочи снял ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск рейсов
Shutterstock

В аэропорту Сочи перестали действовать ограничения, наложенные на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, пока действовали ограничения, 17 самолетов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы.

Ограничения действовали более двух часов. Параллельно мэр Сочи Андрей Прошунин предупреждал жителей и гостей города об угрозе атаки БПЛА.

Градоначальник призывал жителей воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы средств противовоздушной обороны, дронов и их обломков и работы оперативных служб.

Кроме того, на пляжах Сочи прошла эвакуация отдыхающих.

Ранее сообщалось, что в Крыму в связи с атаками БПЛА начнут веерно отключать мобильный интернет.

