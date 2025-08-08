Аэропорт Сочи снял ограничения на полеты

В аэропорту Сочи перестали действовать ограничения, наложенные на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, пока действовали ограничения, 17 самолетов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы.
Ограничения действовали более двух часов. Параллельно мэр Сочи Андрей Прошунин предупреждал жителей и гостей города об угрозе атаки БПЛА.
Градоначальник призывал жителей воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы средств противовоздушной обороны, дронов и их обломков и работы оперативных служб.
Кроме того, на пляжах Сочи прошла эвакуация отдыхающих.
Ранее сообщалось, что в Крыму в связи с атаками БПЛА начнут веерно отключать мобильный интернет.