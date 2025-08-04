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Россиянку наказали за видео с песней на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч девушку за видео на фоне горящей нефтебазы
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Адлерский районный суд оштрафовал девушку, которая сняла видео на фоне пожара на нефтебазе в Сочи. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

В отношении блогерши был составлен административный протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС). Виновную обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Судом установлено, что 3 августа девушка выложила в социальные сети ролик с последствиями прилета украинского дрона по базе хранения горюче-смазочных материалов в Адлерском районе. Отмечается, что эта информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Свой необдуманный поступок девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения.

В съемке видео принимали участие трое ребят: получившая административное наказание девушка, а также ее подруга и друг. После задержания они публично принесли свои извинения на камеру.

3 августа в сети появилось видео с тиктокерами, которые снялись на фоне пожара в Сочи. В кадре две девушки перед заревом огня улыбаются и подпевают под трэк MiyaGi «Малиновый рассвет». На заднем плане также стоит полураздетый парень, который, глядя в камеру, улыбается.

Пожар на нефтебазе в Сочи произошел 3 августа в результате атаки украинских беспилотников. Мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале уточнил, что загорелся резервуар с топливом. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что москвичам в Сочи отказали в укрытии во время атаки дронов ВСУ.

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