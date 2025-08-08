В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«<...> В терминале работает бесплатная комната матери и ребёнка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой», — говорится в сообщении.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в свою очередь предупредил жителей и гостей города об угрозе атаки БПЛА. Градоначальник призвал жителей воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы средств противовоздушной обороны, дронов и их обломков и работы оперативных служб.

Прошунин призвал людей сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала опасности БПЛА.

В Минобороны ранее сообщили о 13 сбитых над территорией России дронов ВСУ. Уничтожение беспилотников велось период с 09:45 до 11:15 мск. В течение этого времени шесть БПЛА были сбиты над Орловской областью, три — над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее в Анапе сработали сирены воздушной тревоги.