Появились кадры ландшафтного пожара в Крыму на площади 15 гектаров

МЧС: ландшафтный пожар тушат под Феодосией в Крыму на площади 15 га

Крупное возгорание сухой растительности ликвидируют в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосии в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

«Огнеборцы локализовали возгорание в Орджоникидзе. (...) Площадь — 15 гектаров. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды была увеличена группировка для недопущения распространения огня», — говорится в публикации.

По информации чрезвычайного ведомства, возгорание сухой растительности тушат силы и средства МЧС, часть горной поисково-спасательной Специализированного отряда, а также аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства по республике, волонтеры и мотогруппы.

Всего к ликвидации природного пожара привлечены 142 человека, 25 единиц техники, из них от МЧС России 61 человек и девять единиц техники. В МЧС добавили, что площадь пожара составляла четыре гектара.

12 июля в МЧС сообщали, что к тушению ландшафтного пожара на Крымском полуострове привлекли авиацию.

По данным ведомства, в двух километрах от села Прудовое на площади 21 гектара загорелась лесная подстилка и сухая растительность. Тушение огня осложнялось ветром и высокой температурой. Позднее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что площадь пожара выросла до 40 гектаров.

Ранее сообщалось, что бушующий лесной пожар во Франции стал самым крупным с 1949 года.