В Крыму на площади 21 га вспыхнула сухая трава поблизости от села

К тушению ландшафтного пожара (неконтролируемого возгорания, стихийно возникающего и распространяющегося в природе) на Крымском полуострове привлекли авиацию. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что в 2 км от села Прудовое на площади 21 га загорелась лесная подстилка и сухая растительность. Тушение огня осложняется ветром и высокой температурой, но угрозы населенному пункту нет.

Согласно публикации, при борьбе с возгоранием используют ранцевые огнетушители и хлопушки, задействованы два вертолета и аэромобильная группировка МЧС. В тушении участвуют 114 пожарных и 39 единиц техники.

29 июня в Крыму из-за неосторожного обращения с огнем началось возгорание в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве.

К борьбе с огнем привлекли 225 человек и 33 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8. Пожарных расставили по периметру охваченной огнем территории. Они образовали четыре боевых участка. На следующий день пожар удалось локализовать, а окончательно потушить возгорание смогли только 2 июля.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».