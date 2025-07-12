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В Крыму площадь ландшафтного пожара выросла почти вдвое

МЧС: площадь ландшафтного пожара в Крыму увеличилась до 40 га
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Площадь пожара в Симферопольском районе Крыма увеличилась до 40 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Общая площадь 40 га», — отмечается в сообщении.

Сегодня в МЧС сообщали, что к тушению ландшафтного пожара на Крымском полуострове привлекли авиацию. По данным ведомства, в 2 км от села Прудовое на площади 21 га загорелась лесная подстилка и сухая растительность. Тушение огня осложняется ветром и высокой температурой, но угрозы населенному пункту нет.

Согласно публикации, при борьбе с возгоранием используют ранцевые огнетушители и хлопушки, задействованы два вертолета и аэромобильная группировка МЧС. В тушении участвуют 114 пожарных и 39 единиц техники.

29 июня в Крыму из-за неосторожного обращения с огнем началось возгорание в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве.

Ранее в крымской Феодосии произошел ландшафтный пожар на площади 500 квадратов.

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