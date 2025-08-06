Бушующий лесной пожар во Франции стал самым крупным с 1949 года

Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции, распространившийся за сутки на 16 тысяч гектаров, стал самым крупным с 1949 года. Об этом заявил глава французского МВД Брюно Ретайо по прибытии в затронутый департамент вместе с премьером Франсуа Байро, трансляция велась на странице правительства в соцсети X.

«Это небывалый по площади пожар... Этот пожар уничтожил наибольшее количество гектаров с 1949 года», — заявил глава французского МВД.

Ретайо добавил, что для борьбы с огнем задействовано 2150 пожарных, 600 единиц техники и специализированная авиация. Более того, с четверга, 7 августа, к задаче будут привлечены военные средства, в том числе три вертолета и несколько десятков солдат.

Премьер-министр Франции также назвал происходящее «катастрофой небывалого масштаба».

Лесной пожар начался накануне и быстро охватил тысячи гектаров из-за жары, сильного ветра и низкой влажности. Газета Le Parisien, ссылаясь на данные Государственного реестра лесных пожаров, написала, что одного человека, пожилую женщину, спасти не удалось. Еще девять человек пострадали. По предварительным данным, огонь уже уничтожил примерно 30 машин и 25 домов. Около 2,5 тысяч домов остались без электричества, перекрыты некоторые трассы. Однако, движение по крупнейшей автомагистрали А -9, ведущей из Франции в Испанию, возобновили после закрытия накануне.

Ранее в Болгарии произошел пожар на площади около двух тысяч гектаров.