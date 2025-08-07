На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сотрудников службы по ЧС направили помогать с депортациями

WP: США переводят сотрудников службы по ЧС на депортацию мигрантов
Liberto Urena/Reuters

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов перевело несколько десятков сотрудников Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE) для оказания помощи в процессе найма персонала в рамках крупномасштабной кампании по депортации мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Представители МВБ утверждают, что данная инициатива носит временный характер и не окажет негативного влияния на готовность агентства к оперативному реагированию на стихийные бедствия. Однако, по данным издания, пять действующих и бывших сотрудников FEMA заявили, что потеря такого количества специалистов даже на короткий срок может существенно замедлить работу агентства, особенно в условиях текущего наводнения в штате Техас и других чрезвычайных ситуаций.

Помощник министра МВБ Триша Маклафлин подтвердила в интервью изданию, что сотрудники будут переведены в ICE на период в 90 дней для оказания помощи в процессе найма и проверки новых кадров.

До этого служба ICE заявила о планах строительства палаточных городков для содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения процесса их депортации.

Ранее Трамп приказал проработать проведение переписи населения в США.

