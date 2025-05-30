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Трампу разрешили депортировать мигрантов, которые въехали в США по программам Байдена

Суд США разрешил Трампу депортировать мигрантов, въехавших по программам Байдена
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Leah Millis/Reuters

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов, которые въехали в страну по программам, запущенным при Джо Байдене. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Суд одобрил возможность лишения примерно 500 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, получавших временный легальный статус в рамках гуманитарных программ Байдена, этого статуса в кратчайшие сроки.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран. Издание утверждает, что инициатива может обойти Международную организацию по миграции (МОМ), координирующую подобные процедуры.

В апреле советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в статье для National Interest написал, что администрация Дональда Трампа за первые 100 дней задержала или депортировала более 45 тыс. иностранных преступников, включая членов транснациональных банд.

Ранее в США арестовали американца, угрожавшего Трампу.

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