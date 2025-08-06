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В США планируют создать аналог тюрьмы «Аллигатор Алькатрас»

DHS: в американском штате Индиана появится аналог тюрьмы «Аллигатор Алькатрас»
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Mint Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В штате Индиана планируется создание тюрьмы The Speedway Slammer, которая станет расширенным аналогом «Аллигатора Алькатраса». Об этом сообщило министерство внутренней безопасности США (DHS).

«DHS объявило о новом партнерстве со штатом Индиана по расширению мест содержания под стражей ICE на 1 тыс. мест», — говорится в публикации.

Отмечается, что иммиграционная и таможенная полиция США сотрудничает с департаментом исправительных учреждений Индианы. Эти места будут доступны в исправительном центре Майами. Планируется, что там также будут находиться под стражей некоторые из преступников-нелегалов.

Как заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, создание The Speedway Slammer позволит значительно усилить борьбу против нелегальных мигрантов. Глава DHS напомнила, что при нелегальном пересечении американской границы люди могут оказаться в новой тюрьме Индианы. Ноэм призвала избегать ареста и самодепортации.

18 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп может потратить $2 млрд на открытие тюрьмы максимального уровня безопасности на острове Алькатрас.

Известная на весь мир тюрьма закрыта с 1963 года. В исправительном учреждении отбывали наказание многие именитые заключенные, в том числе Аль Капоне. Теперь же Трамп планирует снести все старые конструкции и возвести новую тюрьму. Рассматривается также менее дорогостоящий вариант — за $1 млрд.

Ранее в США пообещали посадить Трампа в тюрьму.

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