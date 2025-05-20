Трамп планирует депортировать сотни тысяч украинцев

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы.

«Администрация Трампа планирует направить до €250 млн, которые выделены на иностранную помощь, на финансирование депортации и возвращения людей из зон активных конфликтов, в том числе 700 тыс. украинских и гаитянских мигрантов», — отмечается в публикации.

Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран. The Washington Post утверждает, что инициатива может обойти Международную организацию по миграции (МОМ), координирующую подобные процедуры.

До этого Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев.

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.