Адвокат главреда Baza предложил освободить его под залог

Адвокат главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, предложил внести 3 млн рублей в качестве залога. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда.

Защита настаивает на замене меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Как уточнил адвокат Алексей Михальчик, указанную сумму готова внести мать Трифонова. Также юрист подчеркнул, что его подзащитный, по данным следствия, переводил средства, не зная, что они предназначены для должностных лиц.

Замоскворецкий суд Москвы 23 июля постановил заключить Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову под стражу до 20 сентября. По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников правоохранительных органов за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток

Трифонов и Лукьянова несмотря на это вину не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток, которая фигурирует в деле главреда Baza, не превышает 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.