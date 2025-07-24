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Главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя

ТАСС: главред Baza Трифонов отказался от права не свидетельствовать против себя
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов в ходе допроса в Следственном комитете (СК) отказался от использования статьи 51 Конституции Российской Федерации, дающей право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«В ходе допроса следователем была предложена ст. 51 Конституции РФ, то есть не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, но Трифонов от нее отказался», — подчеркнул собеседник агентства.

Также он подчеркнул, что во время проведения следственных действий Трифонов находился в кабинете Следственного комитета, а не в транспортном средстве. Ему были предоставлены вода и питание.

24 июля Замоскворецкий суд города Москвы принял решение о заключении под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой до 20 сентября. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о даче взятки группой лиц. Трифонов и Лукьянова вину не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток, фигурирующих в деле Трифонова, не превышает 150 тысяч рублей.

Ранее полицейского обвинили в получении 137 тысяч рублей по делу канала Baza.

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