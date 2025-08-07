На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд огласил приговор фигурантам дела о хищении у Чубайса

Суд приговорил к срокам до 7 лет фигурантов дела об афере с особняком Чубайса
Евгений Биятов/РИА Новости

Хамовнический суд Москвы приговорил к срокам до 7 лет лишения свободы фигурантов по делу о краже имущества у бывшего главы государственной корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Сучкову Илье Васильевичу наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. По нему проходят бывший председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин.

Чубайс обратился в полицию с заявлением о краже имущества из своего загородного комплекса в Одинцовском районе Подмосковья в деревне Переделки. Строительство велось компанией SFO Concept, которая принадлежала Чубайсу до 2013 года. Руководил компанией бывший деловой партнер Чубайса — Илья Сучков. Его брат, Игорь, долгое время был советником Чубайса. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канада ввела санкции против Чубайса.

