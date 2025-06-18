Канада ввела санкции против Чубайса

Власти Канады расширили антироссийский санкционный список, включив в него 39 юридических лиц и 77 физических лиц, в том числе экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

Ограничения против Чубайса и других лиц были введены 17 июня. А накануне бывшему руководителю госкорпорации и экс-спецпредставителю президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития исполнилось 70 лет.

В марте 2022 года Анатолий Чубайс покинул Россию вместе с женой Авдотьей Смирновой и обосновался в Израиле. По информации агентства Bloomberg, отъезд Чубайса был связан с его позицией по конфликту на Украине.

Чубайс вошел в историю страны как реформатор, чьи идеи приводили к весьма спорным результатам. Его считают «отцом» приватизации, а также обвиняют в причастности к дефолту 1998 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее приставы открыли исполнительное производство в отношении Чубайса.