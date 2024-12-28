Чубайс снизил иск к фигурантам дела о краже до 65 млн рублей. Изначально сумма составляла 1 млрд

В Хамовническом суде Москвы продолжается рассмотрение дела о краже имущества Анатолия Чубайса, который покинул Россию в марте 2022 года. На последнем заседании экс-глава «Роснано» снизил свои исковые требования на 5 млн рублей — до 65 млн рублей. Защита обвиняемых продолжает настаивать на личном присутствии Чубайса в суде.

В Хамовническом суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела против бывшего делового партнера Анатолия Чубайса, Ильи Сучкова, и других фигурантов, которых обвиняют в краже его имущества. На последнем заседании были оглашены показания экс-главы «Роснано». Как сообщил адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров, Чубайс снизил свои исковые требования на 5 млн рублей.

«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны, ранее заявившей иск к нашим подзащитным на сумму 70 млн рублей. Теперь эта сумма составляет около 65 млн рублей», — сказал он в беседе с ТАСС.

Защита обвиняемых не согласна с таким решением и продолжает настаивать на личном присутствии Чубайса в суде. Адвокат отметил, что другие показания Чубайса не изменились: он по-прежнему требует уголовной ответственности для фигурантов.

Следующее заседание намечено на 16 января.

Что известно о судебном процессе

Дело началось в 2017 году, когда Чубайс обратился в полицию с заявлением о краже имущества из своего загородного комплекса в Одинцовском районе Подмосковья в деревне Переделки. Строительство велось компанией SFO Concept, которая принадлежала Чубайсу до 2013 года. Руководил компанией бывший деловой партнер Чубайса — Илья Сучков. Его брат, Игорь, долгое время был советником Чубайса.

Чубайс подал иск против компании, утверждая, что с него требуют завышенную сумму за дом. Компания, в свою очередь, заявила, что объект был ее инвестиционным проектом, в который вложено $50 млн, однако оказалась в долгах, и ее кредиторы подали иск на взыскание средств. Сучков предложил выкупить дом за $36 млн, но эксперты компании Knight Frank оценили его в $12,55 млн. Впоследствии дело было объединено с расследованием пропажи имущества из особняка. Защита утверждает, что кражи не было.

В список похищенного попали жилой дом, гостевой дом, гараж, здание охраны, газопровод и земельный участок. Первоначально ущерб оценивался в примерно 1 млрд рублей, однако в ходе следствия эта сумма несколько раз корректировалась и была снижена до 70 млн.

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По версии следствия, кража стала возможной из-за мошеннических действий Ильи Сучкова. Следствие утверждает, что Сучков, воспользовавшись доверием предпринимателя, похитил его имущество. Вместе с ним по делу проходят трое сообщников — Муса Садаев, Антон Поляков и Алексей Уляхин, которым инкриминируется соучастие в преступлении.

На протяжении нескольких лет расследование сопровождалось значительными процессуальными задержками. В 2022 году Хамовнический районный суд Москвы вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков в обвинительном заключении. Затем Второй кассационный суд направил материалы на новое рассмотрение. Чубайс, покинувший Россию в 2022 году, лично не участвует в судебных заседаниях, однако его показания зачитываются прокурорами.