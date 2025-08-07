Адвокат рассказал, какой срок могут получить подростки, пытавшиеся отравить военного

Аграновский: пытавшимся отравить офицера ядом подросткам грозит не более 10 лет

Подросткам, которые в Новосибирской области пытались отравить военного ядом, грозит не более 10 лет лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, комментирующий это дело в качестве эксперта.

По его словам, исходя из российского законодательства несовершеннолетним не могут дать более 10 лет лишения свободы, даже если «у них был оконченный состав или несколько преступлений».

Аграновский уточнил, что в случае обвинительного приговора их отправят в воспитательную колонию для несовершеннолетних, которая является полноценным режимным учреждением.

ФСБ совместно со Следственным Комитетом (СК) Новосибирской области предотвратили покушение на военнослужащего Минобороны России с помощью токсичных веществ. По информации следствия, двое несовершеннолетних россиян по заказу украинских спецслужб получили три емкости с опасными химикатами, вызывающими острую сердечную недостаточность. Эти вещества подростки нанесли на ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида автомобиля офицера. Момент совершения преступления попал на камеры, кадры позднее были опубликованы СК.

Уточняется, что подозреваемые нашли заказ на совершение преступления на одном из интернет-ресурсов, предлагающих так называемый быстрый заработок. Дальнейшие действия координировались с территории Украины через мессенджер Telegram, что подтвердили данные, изъятые из гаджетов задержанных.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ( Покушение на лицо, связанное с выполнением служебных обязанностей).

