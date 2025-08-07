На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростков сняли на видео в момент покушения на офицера в Новосибирске

СК показал видео, на котором подростки пытались отравить офицера в Новосибирске
true
true
true

Двое несовершеннолетних в Новосибирской области, пытавшихся отравить российского офицера с помощью яда, попали на камеры в момент совершения покушения. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Следственного комитета России.

На записи видно, как подростки в капюшонах, с повязками на лице и в перчатках проводят манипуляции у автомобиля марки Nissan Juke. Затем они подходят к мусорной урне и выбрасывают предмет, похожий на ватную палочку, а также перчатки.

Далее на видео показана работа следователя с вещественными доказательствами — на столе офицера находится колба с надписью «Вещество с зеркала заднего автомобиля Nissan Juke».

В СК отметили, что автомобиль принадлежал российскому офицеру. Несовершеннолетним предъявили обвинение в покушении на военнослужащего. По данным ведомства, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105 УК РФ — покушение на лицо, связанное с выполнением служебных обязанностей.

Следствие установило, что подростки действовали по заказу украинских спецслужб, которые предложили за устранение российского военного денежное вознаграждение. Для реализации преступного плана они получили три емкости с опасными химическими веществами и нанесли яд на внешние детали автомобиля военнослужащего.

Ранее в Алтайском крае задержали подростков, фотографировавших станции связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами