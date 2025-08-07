Подростков сняли на видео в момент покушения на офицера в Новосибирске

Двое несовершеннолетних в Новосибирской области, пытавшихся отравить российского офицера с помощью яда, попали на камеры в момент совершения покушения. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Следственного комитета России.

На записи видно, как подростки в капюшонах, с повязками на лице и в перчатках проводят манипуляции у автомобиля марки Nissan Juke. Затем они подходят к мусорной урне и выбрасывают предмет, похожий на ватную палочку, а также перчатки.

Далее на видео показана работа следователя с вещественными доказательствами — на столе офицера находится колба с надписью «Вещество с зеркала заднего автомобиля Nissan Juke».

В СК отметили, что автомобиль принадлежал российскому офицеру. Несовершеннолетним предъявили обвинение в покушении на военнослужащего. По данным ведомства, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105 УК РФ — покушение на лицо, связанное с выполнением служебных обязанностей.

Следствие установило, что подростки действовали по заказу украинских спецслужб, которые предложили за устранение российского военного денежное вознаграждение. Для реализации преступного плана они получили три емкости с опасными химическими веществами и нанесли яд на внешние детали автомобиля военнослужащего.

