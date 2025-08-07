В Новосибирской области подростков заподозрили в покушении на российского военного

Федеральная служба безопасности вместе со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины покушение на военнослужащего Минобороны России с помощью токсичных веществ. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба ФСБ России.

Во время оперативных мероприятий силовики задержали двух несовершеннолетних россиян, которые по заказу украинских спецслужб получили три емкости с опасными химикатами, вызывающими острую сердечную недостаточность. Эти вещества злоумышленники нанесли на ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида автомобиля офицера.

Следствие предварительно установило, что подозреваемые нашли заказ на совершение преступления на одном из интернет-ресурсов, предлагающих так называемый быстрый заработок. Дальнейшие действия координировались с территории Украины через мессенджер Telegram, что подтвердили данные, изъятые из гаджетов задержанных.

По факту покушения возбудили уголовное дело, которое находится в стадии расследования, заключили в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае задержали подростков, фотографировавших станции связи.