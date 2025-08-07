На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области подростков заподозрили в покушении на российского военного

ФСБ: в Новосибирске задержали подростков, которые собирались отравить военного
true
true
true

Федеральная служба безопасности вместе со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины покушение на военнослужащего Минобороны России с помощью токсичных веществ. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба ФСБ России.

Во время оперативных мероприятий силовики задержали двух несовершеннолетних россиян, которые по заказу украинских спецслужб получили три емкости с опасными химикатами, вызывающими острую сердечную недостаточность. Эти вещества злоумышленники нанесли на ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида автомобиля офицера.

Следствие предварительно установило, что подозреваемые нашли заказ на совершение преступления на одном из интернет-ресурсов, предлагающих так называемый быстрый заработок. Дальнейшие действия координировались с территории Украины через мессенджер Telegram, что подтвердили данные, изъятые из гаджетов задержанных.

По факту покушения возбудили уголовное дело, которое находится в стадии расследования, заключили в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае задержали подростков, фотографировавших станции связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами