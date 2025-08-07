Украинца приговорили к 20 годам колонии за подготовку покушения на командующего РФ

Украинца Виктора Кучера приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку покушения на командующего в 2024 году Дальней авиацией РФ, свою вину он не признал. Об этом сообщил ТАСС.
Гражданина Украины признали виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Ему также назначили штраф в размере 700 тыс. рублей. Защита планирует обжаловать приговор.
Из материалов дела следует, осенью 2023 года 41-летний безработный мужчина согласился на предложение сотрудника украинских спецслужб подорвать в Москве российского военного.
В суде Кучер заявил, что в договоренность ни с кем не вступал и взрывчатые вещества не перевозил.
В июне Херсонский областной суд приговорил гражданина Украины к 23 годам лишения свободы за участие в диверсиях против крымской инфраструктуры.
Ранее силовики задержали мужчину за попытку диверсии на объекте энергетики в Тамбовской области.