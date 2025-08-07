На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Илья Питалев/РИА Новости

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Утром 3 августа в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В этот же день ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропорту Пскова. Кроме того, аэропорт Сочи временно ограничил для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

