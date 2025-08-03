На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пулково ввели временные ограничения на рейсы

Росавиация: в аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
fifg/Shutterstock/FOTODOM

В петербургском аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кореняко уточнил, что ограничения в использовании воздушного пространства затронули ряд районов Ленинградской области, что повлияло на доступность воздушных трасс, используемых для рейсов в Калининград и обратно.

В связи с этим в калининградском аэропорту Храброво возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов заранее.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также введены в аэропорту Пскова. Кроме того, аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

Ранее беспилотники атаковали федеральную территорию Сириус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами