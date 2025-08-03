В Пулково ввели временные ограничения на рейсы

В петербургском аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кореняко уточнил, что ограничения в использовании воздушного пространства затронули ряд районов Ленинградской области, что повлияло на доступность воздушных трасс, используемых для рейсов в Калининград и обратно.

В связи с этим в калининградском аэропорту Храброво возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов заранее.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также введены в аэропорту Пскова. Кроме того, аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

Ранее беспилотники атаковали федеральную территорию Сириус.