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В аэропорту Пскова ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что в период с 20:00 мск до 23:25 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее беспилотники атаковали федеральную территорию Сириус.

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