В Пскове возобновили прием и отправку авиарейсов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов и действовали почти пять часов. В настоящий момент воздушное движение в регионе восстановлено в полном объеме.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в петербургском аэропорту «Пулково». Кореняко уточнил, что ограничения в использовании воздушного пространства затронули ряд районов Ленинградской области, что повлияло на доступность воздушных трасс, используемых для рейсов в Калининград и обратно.

В связи с этим в калининградском аэропорту Храброво возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своих рейсов заранее.

Кроме того, аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения сняли.

Ранее беспилотники атаковали федеральную территорию Сириус.