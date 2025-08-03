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В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в заявлении.

В то же время мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что на территории города объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что в период с 20.00 мск до 23.25 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Накануне аэропорт в Самаре приостановил работу примерно в 10:35 мск. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Позднее аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали десятки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

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